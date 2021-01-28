Политолог заявил, что главы США и Европы не хотят дружить с Зеленским

Он пояснил, что ни вступивший в должность президент Штатов Джозеф Байден, ни руководители ведущих государств ЕС 25 января не поздравили лидера Украины с днем рождения. Как уточнил Бортник, для Зеленского прозвучал «плохой звоночек». Сперва на Западе и Востоке ему симпатизировали. Теперь можно наблюдать провал украинской дипломатии.

Эксперт подчеркнул, что президент потерял доверие зарубежных элит. Как думает Бортник, после установления четкой позиции в США во главе с Байденом, Зеленского ждет «положение „позднего [Леонида] Кучмы“, а то и [Виктора] Януковича». Политолог уверен, что это произойдет осенью текущего года.