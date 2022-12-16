Мир 16 декабря 2022, 16:37 Политолог заявил, что Генассамблея ООН уже давно потеряла свой авторитет

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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Политолог Юрий Светов заявил в беседе с РИА ФАН, что никакой ценности этот документ нести не способен.

По его словам, что главный орган ООН уже давно потерял свою авторитетность.

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Данная резолюция должна предусматривать наказание за несоблюдение правил документа, однако никаких наказаний за «отмену» русской культуры и снос памятников советским воинам не положено.

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