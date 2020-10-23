Политолог заявил, что Европа противится сотрудничеству TAP и «Газпрома»

Российский политолог, глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в рамках XIII Евразийского экономического форума в Вероне заявил, что Европа сопротивляется сотрудничеству Трансадриатического газопровода (TAP) и «Газпрома».

Он подчеркнул, что наша страна не может и не должна противодействовать диверсификации газовых поставок в Европу. По словам специалиста, Европа вправе находить других поставщиков. При этом Симонов заявил, что диверсификация превратилась в дискриминацию, пишет сайт NEWS.ru.

Как заметил эксперт, TAP, который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, мог бы работать с проектами «Газпрома», однако европейцы не позволяют этого сделать. Он заключил, что вся мощность газопровода в 10 миллиардов кубометров забронирована на большой период времени под азербайджанские поставки.