Политолог заявил, что Афганистан ждет гражданская война

Востоковед, политолог Татьна Супонина в разговоре с NEWS.ru выразила мнение, что конфликт в Афганистане будет обостряться. Это может привести к гражданской войне.

По словам политолога, несмотря на то, что «Талибан»* выразил намерение создать переходное правительство и вести диалог с другими сторонами конфликта, отдавать власть боевики не собираются.

«Они не смогут приструнить всех. Даже если они сумеют добиться на первых этапах полного контроля ситуации, то впоследствии „Талибан“* разругается со всеми, что спровоцирует новый виток внутреннего конфликта в стране», — сказала Супонина.

Ранее стало известно, что группировка «Талибан»* захватила власть в Кабуле — втором по величине городе Афганистана. Президент Афганистана покинул страну.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.