Мир 05 июля 2023, 17:50 Политолог Захаров заявил, что санкции стали катализатором для активизации экономического сотрудничества в рамках ШОС

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Дата для вступления Ирана в ШОС, в День независимости США, — это яркий политический акцент. Об этом радиостанции Sputnik рассказал начальник Управления по работе со странами Ближнего и Среднего Востока Sputnik Иван Захаров.

Он отметил, что Иран шел к этому моменту более 20 лет. И теперь оказался среди равных и сильных партнеров. Санкции стали дополнительным толчком к этому шагу. А также к тому, чтобы члены ШОС начали рассчитываться друг с другом в национальной валюте.

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«Прийти именно к взаиморасчетам в национальных валютах ШОС наверняка Ирану поможет. Санкции — это катализатор для активизации на самом деле экономического сотрудничества в рамках ШОС, для создания новых механизмов», — отметил политолог.

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