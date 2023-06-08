Мир 08 июня 2023, 12:29 Политолог Захаров заявил, что Британию начнут считать американским придатком из-за предложения Сунака о союзе

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То, что Риши Сунак решил создать с США союз в противовес Китаю и России, может выйти Британии боком. Об этом «Политике сегодня» рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Павел Захаров.

По его словам, с одной стороны, это сотрудничество может иметь определенные плюсы для стран. Но с другой, Британия может потерять свой вес на политической арене. Будучи связанной обязательствами с США, она будет восприниматься как американский придаток.

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«Лондон, прежде всего, рискует тем, что он слишком тесно привязывает себя к Вашингтону в плане геополитики и экономики, а значит, у него становится меньше свободы для маневров в отношении других государств», — отметил Павел Захаров.

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