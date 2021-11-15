Политолог высказался об обстановке на белорусско-польской границе

Израильский политолог Яков Кедми прокомментировал ситуацию на границе Польши и Белоруссии, где польские силовики сдерживают толпы беженцев. Специалиста процитировало ИА Nation News.

Кедми заметил, что Евросоюз оказывает Польше поддержку «во всех ее грустных делах», в особенности против России и Белоруссии. По его словам, тут соединилась польская подлость и провокация с антироссийской, антибелорусской политикой ЕС.

«Неважно, что происходит, если можно обвинить в этом Минск, усилить внешнеполитическое давление. Почему этого не сделать?» — задался вопросом политолог.