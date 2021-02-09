Политолог высказался об импичменте Трампа
Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал импичмент Дональда Трампа, который недавно был согласован сенатом. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Трампа обвинили по статье «Подстрекательство к мятежу» — из-за штурма Капитолия. Эксперт пояснил, что для проведения импичмента нужно набрать, как минимум, две трети голосов сенаторов. Это означает, что проголосовали все демократы и даже приличная часть республиканцев. Кортунов отметил, что происходящее свидетельствует о неблагополучии Штатов.
«Поскольку Байден уже неоднократно заявлял, что главная цель его президентства, это „вновь объединить Америку“. А, настаивая на импичменте уже ушедшего президента, демократы Америку опять раскалывают», — подчеркнул он.