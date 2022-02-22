Политолог высказался об американских санкциях против республик Донбасса

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин обсудил с RT запрет американских властей на инвестиции и торговлю с донбасскими республиками.

По мнению специалиста, указ о запрете будет свидетельствовать об отсутствии дополнительных дестабилизирующих факторов в регионе. По его словам, не будут развиваться американские компании и некоммерческие организации, и навязывать свою систему жизни для населения ДНР и ЛНР.