Политолог высказался о возможном размещении штаба НАТО в Польше

Политолог Матеуш Пискорский обсудил с ИА Nation News предложение передислоцировать штаб американской армии в Польшу и разместить в Варшаве для укрепления восточных рубежей НАТО.

Пискорский заметил, что с геополитической точки зрения Польша давно находится под контролем Соединенных Штатов. Исходя из этого, он усомнился, что кто-то будет спрашивать мнения Варшавы относительно дислокации американских войск. Политолог выразил уверенность, что правящая партия Польши примет такое предложение с удовольствием, если оно поступит.

«Польские правящие элиты очень активно участвуют в нагнетании геополитической обстановки в регионе», — цитирует специалиста «Утро.ру».