Политолог высказался о саммите «Большой семерки»

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин обсудил с «Политикой Сегодня» саммит «Большой семерки», который накануне прошел в Баварии.

Кошкин напомнил, что в G7 представлены страны, которые объединяют менее 30% населения Земли.

«G7 — это закрытый клуб, который пыжится и якобы определяет стратегию экономического развития во всем мире. На самом деле оказалось, что тот же БРИКС, состоящий всего из пяти государств, по мощности, содержанию, структуре и идеям превосходит G7 и в какой-то степени определяет новую модель мира», — подчеркнул специалист.

По его словам, в любом случае нельзя списывать со счетов «Большую семерку», но необходимо отметить ряд ее уязвимых мест.

«Сможет или не сможет этот формат пережить происходящее — это отразится на мироустройстве», — резюмировал собеседник издания.