Политолог высказался о проблемах с наркомафией в Сербии

Главред портала «Балканист.ру», директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко обсудил с «Известиями» сообщение о том, что жизнь президента Сербии Александра Вучича остается под угрозой из-за его борьбы с наркомафией.

Бондаренко заметил, что на Балканах существует большой центр наркотрафика. В первую очередь речь идет о Косово. По его словам, ситуацию осложнило то, что Штаты потеряли контроль за Афганистаном.

«Хотя и до того в регионе поговаривали про прямые рейсы с наркотиками из Афганистана в Косово, которые, мол, „крышевали“ сами американцы. И, естественно, в сопредельных странах — в Сербии и Черногории — проблема наркотрафика и наркомафии имеет место», — добавил собеседник издания.