Политолог Станислав Яковлев обсудил с Runews итоги президентских выборов во Франции, на которых победил действующий глава государства Эммануэль Макрон.

Яковлев поздравил Макрона с переизбранием на второй срок и отметил, что политик при всем желании «не сможет быть президентом всех французов». По словам политолога, Макрон обречен вести свою страну прежним, «глобалистским» курсом, который подразумевает зависимость от Штатов.

«На практике это означает постоянное пренебрежение национальным интересами собственной страны во имя неких благородных идеалов. А точнее, тех „идеалов“, которые утром каждого нового дня объявляют „благородными“ в Госдепе США — а на следующее утро могут и передумать», — заметил собеседник издания.

Он выразил уверенность, что коллективный Запад не разрешит Макрону никаких серьезных маневров и другой самодеятельности.

«Тем более что Макрон сам ничего подобного не просит и не желает. Поскольку даже по происхождению своему является плотью от плоти транснационального западного истеблишмента», — добавил специалист.