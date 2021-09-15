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    15 сентября 2021, 10:35

    Политолог высказался о намерении США «поддержать» маргинализованные группы Сербии

    Оксана Лавнюженко

    Поддержка США маргинализованных сообществ Сербии является прямым вмешательством во внутренние дела другой страны. Об этом заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, написал RT.

    По его словам, не только Соединенные штаты, но и страны Европы долгое время оказывают давление на Сербию. Связано это, на взгляд политолога, с попыткой интегрировать страну в западное сообщество «в качестве младшего партнера».

    «Фактически на сегодня Сербия — единственное независимое государство на Балканах. Независимое от США. Конечно, это не нравится Вашингтону и предпринимаются разнообразные попытки оказания давления на это государство, его народ, его политическую власть», — объяснил свою точку зрения политолог.

    Однако все попытки США в отношении Сербии вряд ли увенчаются успехом, резюмировал Шаповалов.