Политолог: встреча Байдена и Путина может примирить Россию с Польшей

Директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский считает, что Польша может улучшить отношение к России после встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом сообщило РИА ФАН.

Эксперт считает, что если встреча приведет к какому-то консенсусу, то и Польша изменит отношение к России. Также Пискорский напомнил, что Польша — одна из самых лояльных стран по отношению к Америке.

«На ментальном уровне для сотрудничества (с Россией — прям.ред.) никаких препятствий не существует <…> Единственное препятствие — провокационная политика польских элит, которые выполняют определенные инструкции извне», — уточнил он.