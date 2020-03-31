Политолог: власти Украины ослабили карантин, чтобы уменьшить население

«На Украину вернулась немалая часть работающих за рубежом. Давление на рынок рабочей силы сейчас будет еще больше, тем более что найти ей применение сейчас ее еще сложнее, чем до этого карантина. И так экономика была в упадке и теряла целые отрасли… За шесть лет потеряны целые отрасли промышленности!» — отметил Дудчак.

По его мнению, украинская «система здравоохранения развалена».

«Уничтожены советские уникальные наработки, система здравоохранения в руинах! Что в этих условиях делать с населением? Наверное, они решили, что населения должно быть меньше. Об этом не обязательно трезвонить в СМИ. Как все это можно представить, мы все прекрасно понимаем: можно из мухи слона раздуть, а можно из слона сделать муху», — пояснил политолог.

Эксперт отметил, что руководство Украины, вероятно, «идет по пути ликвидации нагрузки на пенсионный фонд, на рынки рабочей силы».

«И, в принципе, все, что делала власть с февраля 2014 года, направлено на уменьшение численности украинского населения. Судя по всему, они решили, что достаточно будет людей для обслуживания портов, дорог, оставшихся шахт, работы в сельском хозяйстве, поскольку это еще приносит прибыль», — добавил Дудчак.