Мир 08 февраля 2023, 14:26 Политолог Владимир Портяков объяснил, кому выгоден накал отношений между Китаем и США

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Отношения между США и Китаем продолжают обостряться, причем это может быть выгодно самим американцам. Об этом ИА Nation News рассказал главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков.

По его словам, в США идет внутреннее противоборство. Далеко не все там хотят наладить отношения с Китаем. Например, бывший президент Дональд Трамп видел в азиатском государстве главную угрозу.

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Ранее аналитики прогнозировали открытое столкновение Китая и США в 2025 году в Африке. Но теперь место конфликта сместилось к Тайваню. Еще одна вероятная точка столкновения — в море у Филиппин. США укрепляют там свои позиции.

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В противовес обострению отношений с США, Китай укрепляет союз с Россией. Вероятно, скоро в «восточную Антанту» войдут и другие государства-члены ШОС.