Политолог Владимир Брутер прокомментировал отказ США от импорта нефти из России

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Европа использует Штаты в своих целях в вопросе запрета на импорт энергоносителей из России. Об этом RT поговорил с политологом Владимиром Брутером.

Европа, в отличие от США, не может компенсировать отказ от российской нефти, отметил политолог.

«Для Западной Европы отказ от российской нефти — это экономический коллапс. Они даже не могут рассматривать такой вариант, пока не будет замещения. А замещать ее на рынке никто не будет», — сказал Брутер.