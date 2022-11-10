Мир 10 ноября 2022, 05:46 Политолог Ветренко заявила, что решения Сунака вызывают вопросы у британцев

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Новый премьер Великобритании Риши Сунак принял решение значительно сократить финансирование Украины. Однако многие британцы не понимают действий политика на данный момент. Политолог, доктор политических наук, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС Инна Ветренко прокомментировала данную ситуацию. Об этом сообщило РИА ФАН.

Специалист отметила, что Сунак пришел к власти в очень непростое время. Он поставлен перед сложным выбором: продолжать действовать согласно воле США или же позаботиться об экономическом благополучии собственной страны.

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«Риши Сунак — представитель консервативной партии, очень авторитетный и очень образованный. У него хороший бэкграунд экономического плана, поэтому я ожидала, что он примет такие рациональные решения», — отметила эксперт.

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При этом Ветренко подчеркнула, что многие жители страны не понимают решений премьера, так как не могут связать ситуацию на Украине с нынешней экономической ситуацией.

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