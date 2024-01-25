25 января 2024, 12:24
Политолог Ведерников: у Венгрии нет причин сопротивляться присоединению Швеции к НАТО
Политолог Михаил Ведерников объяснил, почему Венгрия не станет сопротивляться вступлению Швеции в НАТО. Исторически и политически между странами нет противоречий, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Турецкий парламент уже одобрил соответствующее решение, а Венгрия рассматривает государство как своего союзника в Балканском регионе, добавил эксперт.
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По его словам, у европейской страны нет причин выступать против присоединения Швеции к военному блоку после согласия Турции. Задержку ратификации Ведерников назвал имиджевым шагом.
Венгрия
НАТО
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