Мир 25 января 2024, 12:24 Политолог Ведерников: у Венгрии нет причин сопротивляться присоединению Швеции к НАТО

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Политолог Михаил Ведерников объяснил, почему Венгрия не станет сопротивляться вступлению Швеции в НАТО. Исторически и политически между странами нет противоречий, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Турецкий парламент уже одобрил соответствующее решение, а Венгрия рассматривает государство как своего союзника в Балканском регионе, добавил эксперт.

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По его словам, у европейской страны нет причин выступать против присоединения Швеции к военному блоку после согласия Турции. Задержку ратификации Ведерников назвал имиджевым шагом.