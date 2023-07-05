Мир 05 июля 2023, 16:54 Политолог Васильев предположил, что Трамп будет против вступления Украины в НАТО в случае избрания президентом США

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Если Дональд Трамп вновь станет президентом США, он выступит против того, чтобы Украина становилась членом НАТО. Таким мнением с «Абзацем» поделился главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

По его словам, Трамп никогда не скрывал свою позицию по Украине. В частности, негативное отношение к ее роли на мировой арене и влиянии на стратегические дела США и других стран.

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«Эти деньги должны были пойти на модернизацию и перевооружение НАТО и закупку американской техники и снаряжения. Украина в этом плане сейчас абсолютно бесперспективная черная дыра с точки зрения подхода Трампа», — заявил политолог.

Он добавил, что Трамп при повторном избрании, скорее всего, остановит финансирование Украины.

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