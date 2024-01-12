Мир 12 января 2024, 12:51 Политолог Вароли заявил, что США провоцируют Иран ударами по Йемену

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США и Великобритания продолжают бомбардировки Йемена, пытаясь таким образом спровоцировать Иран на ответные действия. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на американского журналиста и политолога Джона Вароли.

По его мнению, власти Ирана осознают провокационный характер шагов США, и пока сдерживаются от жесткого ответа.

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«Иран понимает, что США и Израиль хотят разжечь с ним войну, поэтому ведут себя очень аккуратно. Я не жду от Ирана резких шагов, им достаточно подождать. США допускают ошибки и губят себя», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что уверен, что в итоге американские власти допустят непоправимую ошибку. И ее результатом будет победа народа Ближнего Востока над западным империализмом.

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