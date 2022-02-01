Санкции против России будут, и не только со стороны США, но и со стороны Европы, считает политолог Евгений Валяев. Германия даже готова ради этого пожертвовать газопроводом «Северный поток — 2», заявил он РИА ФАН.

Политолог пояснил, что в Германии сменилась власть, и новые руководители страны хотят продемонстрировать России свою силу.

«Берлин в любом случае ввел бы какие-нибудь санкции против России, так как кроме российско-украинского обострения существуют и другие поводы, в том числе поддержка Москвой белорусского президента. К этому можно приплюсовать миграционный кризис на польской границе. Берлин готов пожертвовать даже „Северным потоком — 2“, но при этом немцы стремятся сохранить статус эксклюзивных отношений с Москвой, не доводя дело до полного разрыва межгосударственных и торговых отношений», — считает Валяев.