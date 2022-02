Политолог в США назвал вымыслом данные разведки по вторжению РФ на Украину

Вымыслом назвал заявления разведки США о возможности эскалации между Россией и Украиной американский политолог Дэвид Хендриксон. Он подчеркнул, что «страх перед войной» позволил заинтересованным сторонам достичь большого прогресса в кампании против газопровода «Северный поток — 2». Статью соответствующего содержания эrсперт опубликовал в издании National Interest.

Статья называется «Почему Вашингтон сошел с ума из-за Украины» (Why Washington Has Lost Its Mind Over Ukraine). В ней политолог, в частности, пеняет так называемым «ястребам» — сторонникам жесткой внешней политики США — что им «не стыдно выдумывать».

«Путин, говорят они, каждый день угрожает войной, нацеленной на захват Украины. Нет, это то, что США и их подхалимы в СМИ говорят о том, что говорит и делает Путин», — написал Хендриксон, ранее долгое время преподававший в Колорадском колледже.

Он добавил, что МИД РФ практически каждый день напоминает мировой общественности, что страна никому не угрожает войной. В связи с этим Хендриксон называет «вымыслом» войну, которую «выдумала американская разведка». Политолог подчеркнул, что страх перед возможным масштабным конфликтом принес «ястребам» большие преимущества.

«Заинтересованные в продаже СПГ добились значительного прогресса в своей кампании по предотвращению открытия газопровода «Северный поток — 2», — резюмировал эксперт.

В США ранее был сделан ряд заявлений относительно возможного вторжения России на Украину. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен допустил, что Москва может начать атаку во время Олимпиады, которая проходит в настоящее время в Пекине. Агентство Bloomberg в качестве гипотетической даты вторжения России на Украину указало 15 февраля, а президент США Джо Байден сместил сроки на один день и заявил, что нападение грядет 16 февраля. При этом никаких доказательств вторжения ни один из ораторов не привел.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Россия будет дальше общаться с Западом. По его словам, страна заинтересована в сотрудничестве со всеми государствами, в том числе с США и Европой. При этом она не намерена «навязываться» и будет искать взаимодействие в тех областях, где есть взаимность.