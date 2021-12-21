Политолог усомнился в вероятности войны с участием РФ, КНР и США

Профессор исследований мира и конфликтов Уппсальского университета Ашок Суэйн обсудил с изданием Lenta.ru возможность войны между США и Россией или Китаем и США.

Суэйн исключил вероятность военного конфликта между странами. Он заметил, что эти теории продвигаются в интересах военно-промышленного комплекса США.

«Лидеры этих стран очень хорошо понимают, что прямое военное столкновение между ними в данный момент будет крайне разрушительным для обоих, даже для всего мира», — объяснил специалист.