Политолог усомнился в вероятности грузинского «майдана»

По данным информагентства, на выборах в парламент побеждает правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» с 48,15% голосов. Ни одного процента не удалось набрать партии Нино Бурджанадзе «Единая Грузия — демократическое движение». По мнению политолога, фиаско фракции объясняется слабой позицией и выступлением за стабилизацию отношений с Россией.

«Несмотря на беспорядки, нет никаких оснований для „майдана“. Стоит признать, что „Грузинская мечта — Демократическая Грузия“ одержала победу, и многие это осознают», — добавил эксперт.