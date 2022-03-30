Политолог усомнился в умениях ВСУ самостоятельно использовать «смертоносное оружие» от Джонсона

Пообещавший поставить на Украину «более смертоносное оружие» премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен понять, что ему также придется отправлять инструкторов, которые будут рисковать жизнью. Об этом «360» заявил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

Он не исключил, что под «смертоносным оружием» Джонсон имел в виду ракеты средней дальности. Выдавать Украине такой вид вооружения — это большой риск.

«Давно известно, что Украина может сбивать гражданские самолеты, подрывать гражданские суда. Попади им в руки межконтинентальные баллистические ракеты — они могут ударить и по Лондону», — пояснил Подлесный.

Эксперт отметил, что одной поставки ракет на Украину недостаточно. Нужны инструкторы, которые либо самостоятельно начнут использовать этот тип вооружений, либо обучат им пользоваться украинских военных, но это маловероятно.

«На примере разгромленного Яворовского полигона видим, что иностранные инструкторы не один год обучали украинских радикалов владению современным оружием. И это не стало панацеей для квалифицированного использования этого оружия в боевых условиях», — напомнил собеседник «360».

Подлесный подчеркнул, что в условиях боевых действий инструкторы могут погибнуть, а на обучение новых кадров нет времени, поэтому новые виды вооружений могут оказаться бесполезными.

«Поставки самолетов английского или американского производства неизбежно поставят вопрос, кто этими самолетами будет управлять, да еще и в боевых условиях. Ситуацию „взлет — посадка“ может отработать любой летчик после пары часов на тренажерах. А использование боевых возможностей того или иного самолета — это уже более сложные технические действия», — добавил эксперт.

Но даже в случае передачи Украине нового вида оружия его ждет такая же судьба, как и всей остальной военной инфраструктуры соседней страны. Подлесный напомнил слова министра обороны России Сергея Шойгу, что все зарубежное оружие, переданное Украине, станет целью российских Воздушно-космических сил.

«Мы однозначно будем уничтожать все, что выявит наша разведка. Если это будет конвой, замаскированный под Красный Крест, то он тоже будет уничтожен», — подытожил эксперт.

О планах премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поставить на Украину «более смертельное оружие» со ссылкой на источники сообщила газета The Times. Собеседники журналистов не уточнили, о каком именно типе вооружений идет речь, но предположили, что это может быть артиллерийская установка AS-90 Vickers. В случае, если Великобритания передаст Украине более крупную систему, специалистам ВСУ придется пройти обучение.