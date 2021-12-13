Политолог усомнился в проведении референдума по Донбассу на Украине

Директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара обсудил с «Политикой Сегодня» слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности проведения референдума о статусе донбасских республик.

«Это нереальный план. Это фигура речи и политическая риторика», — объяснил Окара.

По его словам, иногда в общество забрасывают какую-то непопулярную мысль или предложение, и смотрят на реакцию людей. По мнению специалиста, в ситуации с референдумом по Донбассу цель такая же — о нем немного поговорят и забудут.