Политолог усомнился в перспективе Украины стать членом Евросоюза

Политолог Владислав Белов усомнился в перспективе Украины стать членом Евросоюза. Он заявил, что люди в здравом уме не допустят такого развития событий, написал «ПолитЭксперт».

Ранее потенциальный преемник Ангелы Меркель Армин Лашет выступил за расширение ЕС и предоставление Украине возможности вступления в союз. Как считает специалист, реализации такой идеи придется ждать долго так же, как и в ситуации с Турцией.

«У нас с вами есть перспектива когда-нибудь получить безвизовый режим. Есть такая перспектива, ну и что? Европейская перспектива ничего не значит. Будет Лашет канцлером или не будет, это ничего не меняет», — поделился мнением Белов.

Он уверен, что речь идет о словах одного, конкретного политика. Как считает эксперт, даже если Германия поддержит вступление Украины в ЕС, другие страны не проголосуют за это. Белов заключил, что «никто в здравом уме» не обсуждает этот вопрос.