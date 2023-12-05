Мир 05 декабря 2023, 16:34 Политолог Уралов: у китайцев с участием Белоруссии идет своя локальная партия в балтийском узле

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Политолог, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов в эфире радиостанции Sputnik прокомментировал встречу в Пекине Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. Эксперт напомнил о проекте превращения Белоруссии в транзитную зону на пути товаров из Китая на европейский рынок.

По его словам, проект претерпел изменения в связи с европейскими санкциями, однако у китайцев по-прежнему существует идея сделать Белоруссию локальной партией в балтийском узле.

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«У китайцев идет с участием Белоруссии своя локальная партия в балтийском узле… Есть несколько путей доставки китайских товаров на рынки Евросоюза. Это похоже на шашки, когда раз — и ход заблокирован, они в ответ тогда ходят по-другому…», — сказал Уралов.