30 марта 2023, 13:34
Политолог Уралов оценил призыв главы Минэнерго Украины к энергетическим компаниям поделиться прибылью
Российский политолог, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов в разговоре с радиостанцией Sputnik оценил призыв главы Минэнерго Украины Германа Галущенко к мировым энергетическим компаниям поделиться своей прибылью.
По словам политолога, эти вопросы поднимаются с целью развивать информационные поводы.
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«Это сериал, понимаете? Это производство информповодов для того, чтобы будировать, держать тему Украины в воздухе», — сказал Уралов.
Он также не исключил вариант, что США окажут давление на энергетические компании, чтобы те предоставили Украине помощь.
Ранее Герман Галущенко в разговоре с изданием Politico сообщил, что энергетические компании получили огромную прибыль на фоне боевых действий на территории его страны. Украинские власти оценили эту прибыль в 200 миллиардов долларов.
Украина
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