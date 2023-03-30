Мир 30 марта 2023, 13:34 Политолог Уралов оценил призыв главы Минэнерго Украины к энергетическим компаниям поделиться прибылью

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Российский политолог, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов в разговоре с радиостанцией Sputnik оценил призыв главы Минэнерго Украины Германа Галущенко к мировым энергетическим компаниям поделиться своей прибылью.

По словам политолога, эти вопросы поднимаются с целью развивать информационные поводы.

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«Это сериал, понимаете? Это производство информповодов для того, чтобы будировать, держать тему Украины в воздухе», — сказал Уралов.

Он также не исключил вариант, что США окажут давление на энергетические компании, чтобы те предоставили Украине помощь.

Ранее Герман Галущенко в разговоре с изданием Politico сообщил, что энергетические компании получили огромную прибыль на фоне боевых действий на территории его страны. Украинские власти оценили эту прибыль в 200 миллиардов долларов.