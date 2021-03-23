Политолог: Украину не возьмут в НАТО

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько прокомментировал заявление Украины о желании вступить в ЕС и НАТО. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он считает, что это говорится для повышения авторитета власти страны. Эксперт уверен, что Украину никуда не возьмут.

«Чтобы вступить в военно-политический блок НАТО, требуется, чтобы у государства-кандидата не было территориальных споров с соседями», — рассказал он и пояснил, что непонятно, на каком основании Украина хочет стать частью альянса.

Также Безпалько добавил, что Евросоюз не планирует расширяться еще длительное время.