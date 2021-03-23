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    23 марта 2021, 14:11

    Политолог: Украину не возьмут в НАТО

    Дарья Морозова

    Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько прокомментировал заявление Украины о желании вступить в ЕС и НАТО. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Он считает, что это говорится для повышения авторитета власти страны. Эксперт уверен, что Украину никуда не возьмут.

    «Чтобы вступить в военно-политический блок НАТО, требуется, чтобы у государства-кандидата не было территориальных споров с соседями», — рассказал он и пояснил, что непонятно, на каком основании Украина хочет стать частью альянса.

    Также Безпалько добавил, что Евросоюз не планирует расширяться еще длительное время.