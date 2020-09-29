Политолог: Украине не стоит копировать законы ЕС

«Вообще, это проблема очень сложная, очень вечная о стратегии реформ государства, госаппарата, об экономических и социальных реформах. Культура имеет значение, разный тип религиозности и разной конфессиональной принадлежности предопределяет особенности экономического развития. Об этом говорить можно долго, но сама по себе идея — она очень адекватная, здравая», — пояснил политолог.

Он сравнил копирование опыта европейских стран с культурой карго. Когда люди, веря в то, что самолеты и различные товары создали духи предков, делают взлетные полосы из кокосовых пальм и соломы, чтобы «посланники духов» доставили им на самолетах грузы.

По словам Окары, копирование опыта приводит только к карго-культуре. Так как между странами есть различия: религия, история и многое другое. Из-за этого копирование получается неподходящим.

«К сожалению, многие экономисты, многие реформаты, в том числе на Украине, они реально мыслят в рамках этого карго-культа и думают, что надо копировать какой-то опыт и тогда будет все хорошо», — отметил Окара.