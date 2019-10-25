Политолог: Украина пытается торговаться, когда с ней уже никто не торгуется

«Украина получила ответ на свой вопрос, и Россия больше не будет ничего обсуждать. Здесь проблема в том, что Киев взял на себя обязательство имплементировать украинское газовое законодательство под европейские нормы. Если этот, как и все необходимые законы, будут приняты до Нового года, то нет необходимости ни в новом контракте, ни в старом. Поскольку речь идет о том, что каждый разовый случай поставки заявляется на разовом же аукционе или разовыми договоренностями», — объяснил Брутер.

Эксперт заявил, что количество прокачиваемого газа в этом случае не будет никак зависеть от Украины.

Брутер также отметил, что Россия готова продлить на год действующий контракт в случае, если законодательство не изменят до Нового год. Он указал, что в случае отказа Украины Россия воспользуется газохранилищами в Европе.

Эксперт назвал действия Украины попытками торговаться, «когда с ней уже никто не торгуется».