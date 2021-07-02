Политолог: Украина отдала себя под внешнее управление

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что правительство Украины отдало свой суверенитет Западу. Об этом сообщило издание «ПолитНавигатор».

По данным сайта «Дни.ру», ранее Верховная Рада приняла решение отдать судебную систему под контрль западных стран. По мнению Безпалько, правительство Украины теперь не сможет самостоятельно принимать никакие решения. «Зеленский и его партия — абсолютные марионетки, которые выполняют все, что им говорят», — считает эксперт.