Политолог: Украина может завершить конфликт на Донбассе только капитуляцией

По его словам, минимальные шансы на это появились после того, как в США выбрали Джо Байдена на президентский пост. Черновол считает, что Байден может создать такие условия, что Россия ослабит поддержку Донбасса. Но победа Украины все равно маловероятна.

«Украина может завершить эту войну только капитуляцией. Но у нас достаточно общественных сил, которые не дадут довести конфликт до полной капитуляции», — выразил мнение Черновол.