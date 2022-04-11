Политолог указал на ошибки Ле Пен на президентских выборах во Франции
Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин обсудил со «Свободной прессой» итоги первого тура президентских выборов во Франции.
Уточняется, что действующий глава французского государства Эммануэль Макрон набрал 27,6% голосов. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заняла второе место с 23,41%.
По словам Коровина, во Франции нет свободных выборов, поэтому глобалисты тащат своего ставленника Макрона. Он выразил уверенность, что переизбрание Макрона несет Франции фиаско как в экономическом, так и политическом плане.
«Марин Ле Пен ведет себя неправильно — она постоянно отступает от радикальных позиций, которых от нее ждут французы и пытается идти на уступки глобалистам, смягчая свою программу», — объяснил специалист.