Политолог Тышкевич рассказал, зачем Лукашенко фактически признал Крым

Политолог Игорь Тышкевич рассказал, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко пошел на уступки российскому правительству в вопросах Крыма. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на его Facebook.

Уточняется, что в Крым начала летать белорусская авиакомпания «Белавиа». Тышкевич уверен, что это приведет к банкротству компании и ее объединению с российскими диспетчерскими службами.

«Допускаю, что Лукашенко надеется поднять ставки в разговорах с Киевом, чтобы выторговать себе какие-то бонусы», — считает Тышкевич.

По его словам, Лукашенко также надеется получить какие-то преимущества и в отношениях с Россией.