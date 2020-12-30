Политолог: Турция может создать военно-политический блок исламистов
Бывший дипломат Юрий Шипицин рассказал, что Турция стремится создать военно-политический блок исламистов. Он может включать в себя Урал и Сибирь, что является угрозой для России. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Он уточнил, что сейчас «исламистский мир разобщен», но уже неоднократно высказывались намерения создать альянс.
«И Турция — одно из тех государств, которое на данный момент идет по пути объединения этого исламского полюса», — рассказал Шипицин.
Он добавил, что это обстоятельство угрожает территориальной целостности России.