Политолог: Турция может создать военно-политический блок исламистов

Он уточнил, что сейчас «исламистский мир разобщен», но уже неоднократно высказывались намерения создать альянс.

«И Турция — одно из тех государств, которое на данный момент идет по пути объединения этого исламского полюса», — рассказал Шипицин.

Он добавил, что это обстоятельство угрожает территориальной целостности России.