Мир 21 июля 2023, 23:33 Политолог Туманян рассказал, как Запад решает проблемы с санкциями Политолог Туманян заявил, что Запад использует лазейки для обхода санкций

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Западные страны решают свои проблемы с помощью уже имеющихся лазеек. Таким образом они стремятся нарушить санкции. Таким мнением поделился политолог, куратор экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян, сообщило РИАМО.

По словам специалиста, несмотря на наличие санкций, предприниматели все равно получают выгоду. Таким образом они косвенно не поддерживают решения Вашингтона, написал «Крым 24».

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«Белый дом будет стараться воздействовать на наших партнеров для уменьшения уровня их лояльности. В ход пойдут политтехнологические, экономические и политические методы», — отметил эксперт.