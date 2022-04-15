Бойцы ВСУ и национальных батальонов пытаются уничтожить всю инфраструктуру, чтобы навредить мирному населению. Об этом «360» заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Сегодня мы опять ознакомились с успешными действиями прежде всего вооруженных формирований признанных республик Донбасса и Вооруженных сил РФ. По направлениям и вопросам демилитаризации — это уничтожение боевой техники и соответствующих узлов связи, командных пунктов. Мы сегодня находимся в третьем этапе — это подготовка к уничтожению восточной группировки», — сказал эксперт.

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Он отметил, что конечно, при этом Вооруженные силы Украины и националистические батальоны стараются привести в разрушение всю инфраструктуру и города для того, чтобы в значительной степени навредить населению, особенно тому, которое остается и которое они оставляют, уходя в опорные пункты и более подготовленные места.

Все, что связано с вопросами обеспечения прежде всего водной инфраструктуры находится уже в безопасности. Это самое главное, потому что здесь возможны кризисные ситуации. В значительной степени повредили всю систему и повлияли и на жилую социальную инфраструктуру, отметил политолог.