Мир 23 августа 2023, 00:39 Политолог Трухачев заявил, что Швейцария не придерживается нейтрального статуса

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Швейцария присоединилась к 11-му пакету антироссийских санкций Евросоюза. Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев заявил, что это свидетельствует об отсутствии у страны нейтрального статуса, написало радио Sputnik.

По словам специалиста, нейтралитет Швейцарии отражается в том, что она не входит в военные блоки. При этом она ведет активное сотрудничество с НАТО.

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«О каком статусе можно говорить? Исключительно о внеблоковом, а не о нейтральном. Не надо тут иллюзий — нет там нейтралитета, и не было», — отметил Трухачев.

Несмотря на это, страна готова сотрудничать с Россией как напрямую, так и через третьи лица.