Мир 04 апреля 2024, 15:50 Политолог Трухачев связал идею Дуды поднять расходы на оборону с желанием привлечь избирателей

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Президент Польши Анджей Дуда предложил странам НАТО поднять расходы на оборону до 3% ВВП. Такая инициатива связана с его желанием привлечь избирателей в рамках выборов в Европарламент, сообщил политолог Вадим Трухачев в беседе с RT.

По словам эксперта, сейчас между Дудой и Дональдом Туском идет жесткая борьба за голоса. Каждый из них пытается поднять свой рейтинг с помощью «нагнетания градуса с угрозой России». При этом большинство стран неохотно поднимают расходы на оборону.

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«Скорее всего, это сделают страны Прибалтики, возможно, это будет Румыния, хотя здесь есть вопросы. Возможно, это будут Хорватия, Албания», — отметил Трухачев.