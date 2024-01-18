Мир 18 января 2024, 17:28 Политолог Трухачев счел минимальными риски столкновения ядерных держав

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На Западе все чаще обсуждается вероятность столкновения ядерных держав. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сдерживающих факторов становится меньше. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Вадим Трухачев.

По его мнению, западные деятели пытаются влиять на общественность в своих странах через соответствующую тему.

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«На Западе прекрасно понимают, что Россия не будет первой применять ядерное оружие. И сами они постараются ядерное оружие против России не применять, чтобы не нарваться на конкретный удар, все-таки не совсем они там из ума выжили», — пояснил специалист.

Он добавил, что власти в Европе и Америке, запугивая своих избирателей Россией, стараются отвлечь внимание от текущих проблем.