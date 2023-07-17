Мир 17 июля 2023, 19:20 Политолог Трухачев рассказал, что Бразилия и Аргентина выступили против участия Зеленского в ЕС и CELAC

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Председатель Евросовета Шарль Мишель не стал приглашать Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств, потому что против выступили главы Бразилии, Аргентины и Мексики. Об этом радиостанции Sputnik рассказал политолог Вадим Трухачев.

По его словам, отношения Евросоюза и стран Латинской Америки сложно назвать хорошими. Хотя бы потому что европейские лидеры привыкли смотреть на своих партнеров из-за океана свысока. Тем не менее испанский премьер-министр Педро Санчес настроен на нормализацию отношений.

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И хотя он также заинтересован в поддержке Украины, но европейские лидеры не решили выступать против Мексики, Бразилии и Аргентины и приняли их сторону.

Напомним, саммит состоится в Брюсселе 17 и 18 июля.

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