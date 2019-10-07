Политолог: Трампу не до Турции

По словам аналитика, для США не является приоритетом сохранение безопасности в этом регионе — сейчас перед ними стоят совершенно иные задачи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что американские военные могут покинуть эту территорию после объявления Турцией военной операции.

Нежелание Трампа расходовать силы Соединенных Штатов на урегулирование ситуации в Сирии Абзалов объяснил близостью грядущих выборов.

«Долгое время считалось, что американцы (и Трамп об этом заявлял) будут удерживать позиции, связанные с так называемыми зонами безопасности. Там будет совместное патрулирование и так далее. Но, как показала практика, на более жесткие действия Трампу будет сложно отвечать: во-первых, у него избирательная кампания, ему вообще не до Турции… он не хочет перед выборами… ввязываться в полноценные военные кампании, особенно со стороны НАТО», — указал эксперт.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США выводит свои войска из северных регионов Сирии. После телефонных переговоров лидеров Турции и США стало известно, что Трамп не планирует участие американской армии в турецкой военной операции.