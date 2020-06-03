Политолог: Трамп разжигает расизм и ксенофобию

Он считает, что с приходом Трампа к власти в стране начался накал в американском обществе из-за дискриминации по тому или иному признаку.

«Расизм по-прежнему является отличительной чертой жизни американского общества. С приходом Трампа он усилился. Он привел в действие ксенофобские и шовинистические силы», — заявил политолог.

Он также отметил, что те беспорядки, которые происходят сейчас в США напоминают протесты, проходившие в Шарлотсвилле в 2017 году. Однако сейчас купировать ситуацию не получится.