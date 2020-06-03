Политолог: Трамп разжигает расизм и ксенофобию
Владимир Васильев, политолог, американист, старший научный сотрудник Института США и Канады, в беседе с ИА Nation News высказал свое мнение касательно политики президента США Дональда Трампа.
Он считает, что с приходом Трампа к власти в стране начался накал в американском обществе из-за дискриминации по тому или иному признаку.
«Расизм по-прежнему является отличительной чертой жизни американского общества. С приходом Трампа он усилился. Он привел в действие ксенофобские и шовинистические силы», — заявил политолог.
Он также отметил, что те беспорядки, которые происходят сейчас в США напоминают протесты, проходившие в Шарлотсвилле в 2017 году. Однако сейчас купировать ситуацию не получится.