Политолог Топорнин заявил, что сотрудничество РФ и США «скатилось на дно»

Руководитель информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин в комментарии к скандальному интервью главы США Джозефа Байдена заявил, что сотрудничество РФ и Штатов «скатилось на дно», написал сайт «Политика сегодня».

Накануне российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был отозван в Москву. Причиной этого стали слова Байдена о России в интервью телеканалу ABC News. Он обвинил РФ и лично президента Владимира Путина во вмешательстве в выборы прошлого года.

По мнению Топорнина, после подобных заявлений американского лидера, привести в норму дипломатические отношения между нашей страной и США будет проблематично.

«Все очень просто: это (отзыв посла из США, — прим. ред.) выражение огромного неудовольствия и раздражения заявлениями, которые делал и делает Джо Байден. Он, по сути, нанес Путину личное оскорбление, из-за чего в двусторонних отношениях государств разразился скандал. Этот скандал отражает всю глубину того дна, на которое скатилось наше сотрудничество», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что в настоящий момент Россию и Штаты связывает лишь продленный договор СНВ-3.