Мир 05 декабря 2022, 12:40 Политолог Топорнин заявил, что Макрон поддерживает контакты с Путиным из-за желания завершить СВО

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Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в разговоре с Lenta.ru заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает переговоры с Владимиром Путиным из-за желания быстрее завершить спецоперацию на территории Украины.

«Естественно, что у Макрона интерес к Путину такой серьезный, основанный на заботах о достижении мира, который выгоден не только России и Украине, но и всей Европе, Франции, Германии и другим странам», — сообщил политолог.

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Макрон, как заметил политолог, считает, что решить конфликт между Россией и Украиной можно лишь дипломатическим путем.

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