Политолог Топорнин рассказал, как развеять опасения Запада относительно войны с Украиной

Политолог Николай Топорнин рассказал, что Россия может избавить Запад от опасений относительно войны с Украиной. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Для этого РФ должна уменьшить количество вооруженных сил на границе с Украиной. По его словам, самой России это никак не навредит.

«Есть озабоченность у Запада, у Европы в первую очередь об этой стотысячной группировке. Она там находится на самом деле достаточно давно», — подчеркнул Топорнин.

Также он отметил, что конфликтующие стороны должны делать шаги навстречу друг другу.